Alpha Real Estate beantragt Insolvenz

Die anhaltend kritische Entwicklung des Immobilienmarktes hat nun auch bei der Alpha Real Estate Holding GmbH zu Liquiditätsengpässen geführt. Das Unternehmen hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Jens Lieser von der auf Insolvenzrecht spezialisierten Verwalterkanzlei Lieser Rechtsanwälte bestellt.

.

Die Alpha Real Estate Holding GmbH hat weitreichende Restrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen eingeleitet. Mitte KW 47 hat das Unternehmen offiziell beim Amtsgericht Mannheim ein Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung beantragt. Das Amtsgericht hat diesem Antrag am 27.11.2023 stattgegeben und die vorläufige Eigenverwaltung angeordnet. Zum vorläufigen Sachwalter wurde Rechtsanwalt Jens Lieser von der auf Insolvenzrecht spezialisierten Verwalterkanzlei Lieser Rechtsanwälte bestellt. Zusätzlich wird die Alpha Real Estate Holding in dem Verfahren von weiteren sehr erfahrenen Restrukturierungsexperten der Kanzlei act AC Tischendorf Rechtsanwälte unterstützt, in der Funktion der Generalbevollmächtigten begleiten Dr. Alexander Höpfner, Dr. Sven Tischendorf, MBA und Dr. Felix Melzer die Eigenverwaltung. Ferner stehen dem Unternehmen die Sanierungsexperten Marc Schneider und Timo Schips von Turnaround Management Partners zur Seite.



Neben der Alpha Real Estate Holding GmbH wurden außerdem für die nachfolgenden Gesellschaften der Unternehmensgruppe Insolvenzanträge gestellt. Diesen wurde vom Amtsgericht Mannheim unter Anordnung der vorläufigen Eigenverwaltung stattgegeben.



• Alpha Property Management GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Finance GmbH

• Alpha Real Estate Asset XI GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XII GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XIII GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XV GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XVII GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XVIII GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XIX GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XX GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XXI GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XXII GmbH & Co. KG

• Alpha Real Estate Asset XXIV GmbH & Co. KG