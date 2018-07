Alpha RE verdoppelt Halbjahresumsatz

Die Alpha Real Estate Group blickt auf sein erstes Halbjahr 2018 zurück. Der Umsatz im ersten Halbjahr des Jahres 2018 war mit rund 29,2 Mio. Euro etwa doppelt so hoch wie im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres (14,8 Mio. Euro). Dies teilte das Unternehmen heute mit. Auch bei der Zahl der privatisierten Wohnungen kann Alpha RE ein deutliches Wachstumsplus verzeichnen: So wurden im ersten Halbjahr 180 Wohneinheiten verkauft. Dies entspricht rund 80 Prozent des gesamten Jahresvolumens 2017. Der durchschnittliche Umsatz pro verkaufter Wohneinheit lag laut des Unternehmens bei 162.222 Euro.

„Im ersten Halbjahr haben wir ein kräftiges Wachstum unserer Ankaufs- und Vertriebsaktivitäten erreicht und dabei das starke Vorjahresergebnis noch einmal getoppt.“ So hebt das Unternehmen auch seine Umsatzprognose für 2018 an: „Angesichts des weiterhin günstigen Marktumfelds und einer gut gefüllten Projektpipeline sind wir zuversichtlich, dass wir in diesem Jahr einen Umsatz von rund 60 Mio. Euro erzielen werden“, so Peter Buhrmann, CEO der Alpha Real Estate Group.



Zu den im ersten Halbjahr 2018 verkauften Objekten gehören unter anderem ein Wohnhochhaus im Stadtzentrum von Offenbach sowie mehrere Wohnanlagen in Heidelberg, Germersheim (Rheinland-Pfalz), Landau (Rheinland-Pfalz) und Biblis (Hessen). „Unser Ziel ist es, die Aktivitäten der Alpha RE über die Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Region hinaus auf weitere Städte in Süd- und Westdeutschland auszudehnen. Dabei liegt unser Fokus auf Wohnimmobilien zwischen 50 und 200 Wohneinheiten im mittleren Marktsegment“, sagt Buhrmann.