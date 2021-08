Alpha RE startet Vertrieb in Borna und Brandis

Die Alpha Real Estate Group hat mit der Vermarktung von 211 Eigentumswohnungen mit insgesamt rund 13.330 m² Wohnfläche in Borna und Brandis begonnen. Beide Standorte liegen im direkten Einzugsgebiet von Leipzig.

.

An der Petersgrube 1-16 und im Breunsdorfer Weg 2-20 in Borna veräußert die Alpha Real Estate Group insgesamt 158 Zwei- bis Vierzimmerwohnungen mit einer durchschnittlichen Wohnfläche von 62 m² sowie 158 Pkw-Stellplätze. Unter der Adresse „Zur Jahnhöhe 7-19“ in Brandis hält der Privatisierungsexperte 53 Ein- bis Dreizimmerwohnungen und 53 Pkw-Stellplätze vor.



„Krisensichere Wohnbestandsimmobilien sind und bleiben unter den Sachwerten ein Fels in der Brandung. Der Teilmarkt hat seine Resilienz selbst während der Corona-Pandemie gezeigt“, sagt Sebastian Engel, Chief Sales Officer der Alpha Real Estate Group. „Unsere Anleger profitieren mit den Wohnungen in Borna und Brandis von einem äußerst rentablen Anlageprodukt in einer lebenswerten und wirtschaftlich prosperierenden Region.“



Brandis liegt östlich, Borna südlich der einwohnerreichsten Stadt Sachsens. Von beiden Standorten aus ist das Leipziger Stadtzentrum innerhalb von knapp 20 Autofahrminuten zu erreichen.