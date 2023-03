Alpha RE holt Stefan Fuchs und Peter Buhrmann an Bord

Stefan Fuchs, seit 18 Jahren bei Patrizia an Bord, wechselt in die Geschäftsführung von Alpha Real Estate. Ab März startet er als Chief Operating Officer (COO). Komplettiert wird die Geschäftsführung ab Sommer 2023 durch Peter Buhrmann, der zum neuen Chief Financial Officers (CFO) bestellt wurde.

.

Zum 1. März startete Stefan Fuchs als neuer COO. Er verfügt über 18 Jahre Erfahrung bei der Patrizia SE, wo er zuletzt in der Position des Head of Asset Management Residential DACH tätig war. Neben dem Schwerpunkt im Asset Management hat er auch mehrere Jahre als Head of Property Management in München agiert und war zusätzlich im Fondsmanagement der Luxemburger Niederlassung aktiv. In seiner neuen Funktion bei der Alpha Real Estate verantwortet Fuchs die Unternehmensbereiche Acquisition, Asset Management und Property Management.



Komplettiert wird die Geschäftsführung ab Sommer 2023 durch die Bestellung eines neuen Chief Financial Officers. Peter Buhrmann, Chief Executive Officer der Alpha Real Estate, er wird zukünftig den Aufgabenbereich von Alexander von Cramm übernehmen.