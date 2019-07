Alpha kauft light-industrial Areal in Essen

Die Q.One Technologies GmbH hat durch Beratung der Cubion Immobilien AG ca. 2.000 m² Bürofläche an der Wolbeckstraße 25 in Essen angemietet. Der neue Mieter sicherte sich die Flächen langfristig, um sein kontinuierliches Wachstum in einem modernen Arbeitsumfeld und mit einem kommunikativen Raumkonzept fortführen zu können. Die hervorragende Anbindung an das Autobahnnetz war neben der Hochwertigkeit der Flächen mit ausschlaggebend für die Objektauswahl.

.

Das Maklerhaus hatte das Areal zuvor an eine Tochtergesellschaft der Alpha Industrial Holding SA verkauft und konnte nun mit diesem Mietvertrag das Hauptverwaltungsgebäude in kurzer Zeit komplett an einen Nutzer vermieten. Das rund 20.000 m² große Grundstück ist neben dem Verwaltungsgebäude auch mit Lager- und Produktionshallen bebaut. Auch für diese Flächen verhandelt Cubion bereits mit mehreren Interessenten.