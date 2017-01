Alpha Industries kauft im Frankfurter Speckgürtel

Die MHZ Hachtel GmbH & Co. KG, Anbieter von Sonnenschutztechnik und Dekorationsartikeln, hat eine Gewerbeimmobilie in Neu-Isenburg im Speckgürtel Frankfurts an den Bekleidungshersteller Alpha Industries GmbH & Co. KG verkauft. Die Liegenschaft befindet sich in der Dornhofstraße 30 und umfasst eine Gesamtnutzfläche von gut 2.500 m². Rund 1.700 m² der Immobilie werden als Lagerhalle genutzt, die restlichen 800 m² umfassen Büroflächen.

Neu-Isenburg, eine Mittelstadt im Landkreis Offenbach, dient als Standort für zahlreiche Unternehmen. Zu diesen gehören unter anderem die Pepsi-Cola GmbH sowie die Lufthansa Service GmbH. Analog dazu sind die Gewerbegebiete in alle Richtungen an den öffentlichen Personennahverkehr angebunden. Frankfurt am Main ist in rund 15 Minuten mit der S-Bahn zu erreichen. Die Transaktion wurde von der NAI Apollo Group vermittelt.