Alpha Industrial und Bohnen setzen Spatenstich

Alpha Industrial hat am 1. Dezember 2022 den Spaten für seinen Gewerbepark in Kamp-Lintfort gesetzt. Gemeinsam mit dem zukünftigen Nutzer Bohnen Logistik, dem Generalunternehmen Goldbeck International sowie der Stadt Kamp-Lintfort läutete der Projektentwickler damit offiziell die insgesamt rund 11-monatige Bauphase ein.

