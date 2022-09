Alpha Industrial entwickelt weitere 13.500 m² im Hanauer Hafen

Alpha Industrial erweitert seinen Gewerbepark am Hanauer Hafen. Zu diesem Zweck hat der Immobilieninvestor eine 27.485 m² große Brache der ehemaligen Rußfabrik der Cabot GmbH, die direkt an die bereits 16.500 m² umfassenden fertiggestellten und vollvermieteten Neubauhallenflächen angrenzt [wir berichteten], von einer Privatperson erworben.

