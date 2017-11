Alpha Industrial baut mit Sebastian Danwerth Controlling- und Research-Team aus

Sebastian Danwerth

Um das zukünftige Wachstum zu unterstützen, verstärkt Alpha Industrial sein Controlling- und Research-Team. Unter der Führung von Wilhelm Heusch, Head of Controlling von Alpha Industrial, arbeitet Sebastian Danwerth (31) für die Bereiche Projekt-Controlling, Risk Management und Claim Management. Sebastian Danwerth ist Diplom Geograph und verfügt über mehrjährige berufliche Erfahrungen in den Branchen Baugewerbe, Regenerative Energien und webbasierte Geoinformationssysteme.

Alpha Industrial plant für 2017 und die Folgejahre eine intensive Expansion in den Bereichen Projektentwicklung, Asset Management und will sein eigenes Portfolio an Bestandsimmobilien verdoppeln.