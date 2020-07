Alpha IC expandiert in die Schweiz

Roger Krieg

Zusammen mit der Reso Group gründet die Alpha IC ein gemeinsames Consultingunternehmen in der Schweiz. Die unter dem Namen Alpha IC Schweiz AG firmierende Unternehmung hat ihren Stammsitz in Zürich und bietet ein ähnliches Beratungsportfolio für das Real Estate Management wie in Deutschland. Mit der Alpha IC Schweiz AG werden nebst klassischen FM-Consultingleistungen verstärkt Digitalisierung und IoT-Projekte im Immobilienmanagement angeboten. Zudem werden integrale Smart City Projekte bearbeitet.

Mit diesem Schritt wird die Organisation neben Deutschland und Österreich nun auch in der Schweiz präsent sein und somit die notwendige Kundennähe in der DACH-Region sichern. Die Führung der ALPHA IC Schweiz wird der Züricher Unternehmer Roger Krieg übernehmen. Kein unbeschriebenes Blatt, und bereits seit über 20 Jahren im Consultingbereich aktiv. Zuletzt hat er sich im Zusammenhang mit Digitalisierungsprojekten im Real Estate Management und der „IoT in FM-Initiative“ in der Schweiz einen Namen gemacht.



Parallel zu den Aktivitäten in der Schweiz wird ein internationales Consulting-Netzwerk aufgebaut, mit dessen Hilfe zukünftig auch globale Real Estate-Projekte umgesetzt werden. „Vornehmlich international agierende Kunden äußern häufig den Bedarf nach zentralen Strategien und lokaler Umsetzungskompetenz“, so Sebastian Hölzlein, Geschäftsführer der Alpha IC in Deutschland.