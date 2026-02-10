Alpha Group: Weitere Unternehmen pleite

Nachdem vergangene Woche das Amtsgericht Kleve Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Alpha Capital Holding GmbH und der Alpha Grundbesitz GmbH angeordnet hat, folgten diese Woche weitere Gesellschaften der Alpha-Unternehmensgruppe in ein Verfahren: die Alpha Asset Management GmbH, die Beta Grundbesitz GmbH sowie die Omega Wohnbau GmbH aus Bedburg-Hau.

.

In allen fünf Gesellschaften hat das zuständige Amtsgericht Rechtsanwalt Dr. Markus Kier von der Kanzlei Piepenburg Rechtsanwälte GbR zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt. Er hat damit begonnen, sich mit seinem Team ein Bild von der wirtschaftlichen Ausgangslage der Unternehmen zu machen. Er hat bereits Gespräche mit allen wesentlichen Verfahrensbeteiligten aufgenommen und wird in den kommenden Tagen und Wochen alle ihm zur Verfügung stehenden Optionen für die Unternehmensgruppe prüfen. Der Geschäftsbetrieb wird aufrechterhalten.



Gesellschaften der Gruppe im vorläufigen Insolvenzverfahren:

• Alpha Asset Management GmbH (5 Arbeitnehmer)

• Alpha Capital Holding GmbH

• Alpha Grundbesitz GmbH

• Beta Grundbesitz GmbH

• Omega Wohnbau GmbH (1 Arbeitnehmer)



Es wird erwartet, dass im Laufe der Woche noch zwei weitere Gesellschaften der Gruppe Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen werden.