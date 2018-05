Alpha Asset Invest erwirbt Wohnhauspaket in Bernau bei Berlin

Die Alpha Asset Invest GmbH & Co. KG, unterstützt vom Residential Team Berlin der Dr. Lübke & Kelber GmbH, hat die Akquisition und Transaktion eines Wohnhauspakets abgeschlossen. Der Deal umfasst 22 Doppelhaushälften mit insgesamt 2.374 m² Wohnfläche im brandenburgischen Bernau, sieben Kilometer nordöstlich von Berlin. Die Verkäuferin ist eine niedersächsische Erbengemeinschaft. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Dr. Lübke & Kelber wird das Asset Management für die Immobilien übernehmen.

.

„Das Wohnpaket in Bernau im Stadtteil Schönow stellte eine ausgezeichnete Investmentopportunität mit viel Potential dar. Die Lage innerhalb Bernaus ist gut und verkehrstechnisch optimal an Berlin angebunden. Mit der S-Bahn ist man in 40 Minuten im Zentrum Berlins am Brandenburger Tor“, sagt Jürgen F. Kelber, geschäftsführender Gesellschafter der Dr. Lübke & Kelber GmbH.



Die Stadt Bernau im Landkreis Barnim verzeichnet seit der Wende ein konstantes demografisches und sozioökonomisches Wachstum. Die Nähe zu Berlin und die sehr gute Infrastruktrur machen die Stadt insbesondere für junge Familien attraktiv.