AlpenStrand in Landshut gibt auf

Nach fast 40 Jahren am Markt und 12 Jahren am Standort schließt der Outdoor-Ausrüster AlpenStrand in Landshut seinen 640 m² großen Store. An der Adresse Neustadt 464 ist am 31. Januar 2023 Schluss.

Auf seiner Internetseite verabschiedet sich das Unternehmen von seinen Kunden. Demnach ist nicht der mangelnde Umsatz, sondern der Personalmangel der Grund für die Schließung. „Wir haben derzeit mehr Zulauf denn je und wissen gar nicht wie wir das alles schaffen sollen, denn Kunden kommen von weit her, um bei uns die Beratung und die passenden Produkte für Ihren Bedarf zu erhalten. Aber uns fehlen die nötigen Mitarbeiter, die diesen hohen Standard […] erfüllen können. Darum ziehen wir die Reißleine bevor Sie als Kunde enttäuscht werden, auch um unsere jetzigen, wertvollen Mitarbeiter zu schützen,“ beschreiben Inhaber Dr. Armin Dantl und Geschäftsführerin Katja Mendel die Situation.