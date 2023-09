Alp.X steigt bei Timehouse ein

Die Alp.X Group steigt bei Timehouse ein. Neben seiner Beteiligung wird der Investment- und Asset-Manager das Management von Timehouse stark bei strategischen Weichenstellungen unterstützen. Über die Details der Transaktion haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Timehouse wurde im Jahr 2019 eröffnet und betreibt seitdem im Münchner Stadtteil Schwabing an der Leopoldstraße 204 in direkter Nachbarschaft zum aufstrebenden, neuen urbanen Stadtquartier „Schwabinger Tor“ seine Premium Serviced Apartments. Das Stadtzentrum Münchens, wichtige Sehenswürdigkeiten oder die Sitze weltweit agierender Unternehmen verschiedenster Branchen sind im Umkreis von nur wenigen Kilometern zu erreichen. Das Schwabinger Tor hat sich seit der Eröffnung vor einigen Jahren mittlerweile eine pulsierende Mischung aus Wohnen, Kreativ-Berufen, Künstlern, Start-ups, Sportkonzepten, kleineren Shops sowie Gastronomie entwickelt.



„Eine wirtschaftlich und touristisch starke Region wie München bietet beste Bedingungen, um neue Residential- und Hospitality-Konzepte zu etablieren. Das Timehouse-Konzept richtet sich an eine Zielgruppe, die sich nicht mehr allein von klassischen Hotels oder möblierten Appartements angesprochen fühlt, sondern etwas Besonderes sucht. Deswegen werden wir das Management-Team von Timehouse dabei unterstützen, die operativen Abläufe weiter zu optimieren, das Konzept weiterzuentwickeln und neue Kunden anzusprechen. Als Münchner Unternehmer freue ich mich zudem unser Portfolio in München und Bayern weiter auszubauen“, kommentiert Sebastian A. Lüdke, Gründer und CEO von Alp.X.