Alon Brahm wechselt als Geschäftsführer zu Knight Frank Berlin

Knight Frank ergänzt die Leitung seines Berliner Standorts. Ab 1. Juli komplettiert Alon Brahm als neuer Managing Director neben Hanns-Joachim Fredrich und Mike Bowden die Geschäftsführung des Unternehmens.

Alon Brahm agierte zuvor sechs Jahre für Jones Lang LaSalle SE in unterschiedlichen Positionen, zuletzt als Team Leader Residential Investment in Berlin und London, wo er seinen Master of Science in Real Estate an der Cass Business School absolvierte. Als Team Leader war er für die Büros in Berlin und Leipzig zuständig, verantwortete die regionalen Märkte in Ost- und Mitteldeutschland und wirkte darüber hinaus maßgeblich an bundesweiten Transaktionen mit. Dabei beriet er erfolgreich sowohl in Buy-Side- und Sell-Side-Transaktionen entlang der gesamten Wertschöpfungskette von Grundstücken, über Forward-Deals bis hin zu Beständen in Einzel- wie auch Portfoliotransaktionen. Bei Knight Frank Berlin ist der 32-Jährige in seiner neuen Funktion als Managing Director für großvolumige Transaktionen im Bereich Capital Markets und für die Leitung des Unternehmens in Kooperation mit Hanns-Joachim Fredrich, Managing Partner bei Knight Frank Berlin, und Mike Bowden, Partner, Managing Director – Europe bei Knight Frank, zuständig.



„Alon Brahm passt gerade auch durch die hohe Expertise über den regionalen wie den internationalen Kapitalmarkt hervorragend zu Knight Frank und bringt viele neue Ideen mit, von denen wir als Unternehmen sehr profitieren werden. Der Immobilienmarkt in Berlin verändert sich schnell und setzt neue Trends für die gesamte Branche. Um hier Schritt zu halten und resiliente Strategien entwickeln zu können, brauchen wir neue Ideen und eine hohe Dynamik. Im Namen von Knight Frank Berlin heiße ich Alon Brahm herzlich bei uns willkommen und freue mich, gemeinsam mit ihm in unserem Führungsteam die zukünftige Wachstumsstrategie zu entwickeln.“, freut sich Hanns-Joachim Fredrich, Managing Partner bei Knight Frank Berlin.