Ab dem 10. November gibt es auch in Kiel einen Alnatura Super Natur Markt. Im Fünfgiebelhaus in der Waitzstraße 75c geht auf rund 630 m² Verkaufsfläche der erste Alnatura Markt der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt an den Start. Rund 15 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt.

[…]