Der Bio-Händler Alnatura hat einen Mietvertrag für eine neue Ladenfläche in Hochheim im Main-Taunus-Kreis abgeschlossen. In der Frankfurter Straße 77a wird in einem ehemaligen Getränkemarkt der erste Alnatura Super Natur Markt in Hochheim an den Start gehen. Die Verkaufsfläche beträgt rund 625 m².…

[…]