Alnatura kommt nach Braunschweig

Ab dem 14. Juli kann man auch in Braunschweig im Alnatura Super Natur Markt einkaufen. In der Friedrich-Wilhelm-Straße 51 direkt am Kohlmarkt geht auf rund 865 m² Verkaufsfläche der erste Alnatura Markt der Löwenstadt an den Start. 12 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt, der einer der größten Alnatura Märkte in Deutschland ist. Ende September eröffnet ein weiterer Markt in Hildesheim.

Anlässlich der Markteröffnung veranstaltet das Unternehmen die Spendenaktion „Alnatura Stadtprojekte“ zugunsten von gemeinnützigen Braunschweiger Vereinen. Mit dabei sind der Naturschutzverband BUND Braunschweig, der Verein Grins e.V., der künstlerische und theaterpädagogische Projekte unterstützt, und das Projekt Löwenzahn, das dafür sorgt, dass sozial Hilfsbedürftige am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Alnatura und Voelkel spenden zur Eröffnung des neuen Alnatura Marktes Bio-Apfelbäume und Bio-Beeren-Sträucher. Diese werden in einer gemeinsamen Aktion am 14. Juli auf dem Grundstück der Freien Waldorfschule Braunschweig in der Rudolf-Steiner-Straße 2 gepflanzt. Die Patenschaft für die jungen Setzlinge übernehmen dabei die Schüler.