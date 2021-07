Der Bio-Händler Alnatura hat einen Mietvertrag für eine Ladenfläche in Bad Kreuznach abgeschlossen. In der Ferdinand-Porsche-Straße wird auf dem ehemaligen Gelände der Glasfabrik Thiele voraussichtlich Ende 2022 der erste Alnatura Super Natur Markt in Bad Kreuznach an den Start gehen. Es ist die sechste Alnatura Filiale in Rheinland-Pfalz. Die Verkaufsfläche…

[…]