Alnatura in Ingolstadt eröffnet neu nach Umbau

Gute Nachrichten für alle in Ingolstadt und Umgebung, denen nachhaltig erzeugte Bio-Lebensmittel und Genuss wichtig sind: Nach zwei Monaten Schließzeit geht am 17. Juni der komplett modernisierte Alnatura Super Natur Markt im Donau-City-Center wieder an den Start. Der frisch renovierte Shop, der schon seit Juli 2010 in der Schillerstraße 2 ansässig ist, verfügt über eine Verkaufsfläche von 580 m².

.

Ganz besonders freuen sich Marktleiterin Anna-Maria Zimmermann und ihr Team über das neue Café. „Nach dem Umbau neu dazugekommen ist die Café-Bar im Markt, in der Kaffee- und Teespezialitäten und Bio-Snacks angeboten werden. Eine gute Gelegenheit für unsere Kundinnen und Kunden, vor Ort eine kulinarische Pause einzulegen oder sich ein paar leckere Kleinigkeiten für unterwegs mitzunehmen“.



Das Unternehmen Alnatura betreibt bundesweit 144 Filialen, in Bayern gibt es insgesamt 24 Alnatura Märkte.