Alnatura eröffnet zweiten Super-Natur-Markt in Mainz

Am 16. August geht in Mainz ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start. Im neuen Quartier am Zollhafen, in der Rheinallee 58a, eröffnet auf einer Verkaufsfläche von rund 770 m² die zweite Mainzer Alnatura Filiale. 14 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt.

.

„Wir haben am Standort Mainz lange nach einem geeigneten Ladenlokal für einen zweiten Alnatura Markt gesucht und freuen uns, dass wir am Zollhafen fündig geworden sind. Damit sind wir Nahversorger für das neu entstehende Stadtquartier,“ kommentiert Alnatura Geschäftsführer Rüdiger Kasch.



Nachhaltige Ladengestaltung

Auch bei der Gestaltung der Alnatura Super Natur Märkte legt das Unternehmen großen Wert auf Nachhaltigkeit. So besteht die Ladeneinrichtung in den Filialen vorwiegend aus dem nachwachsenden Rohstoff Holz, aus Natursteinfliesen und recycelten Materialien.



Das Holz stammt dabei überwiegend aus Deutschland. Alle verwendeten Materialien werden material- und energiesparend hergestellt und eingesetzt. Die Wände sind mit Naturfarben gestrichen, Glastüren vor den Kühlregalen sparen Energie. Bis 2021 wird außerdem die gesamte Beleuchtung in den Filialen auf LED umgestellt.