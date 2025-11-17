Alnatura eröffnet zweiten Markt in Kiel

Alnatura eröffnet Anfang 2026 seinen zweiten Bio-Supermarkt in Kiel. Im Stadtteil Südfriedhof, in der Kirchhofallee 25, entsteht auf rund 750 m² Verkaufsfläche ein moderner Alnatura Super Natur Markt mit umfassendem Sortiment. Der Standort wird durch die Kähler Projektentwicklung modernisiert.

.

„Nach dem erfolgreichen Start unseres ersten Kieler Marktes in der Waitzstraße/Knooper Weg freuen wir uns sehr, bald auch im Stadtteil Südfriedhof präsent zu sein. Kiel und Alnatura passen einfach gut zusammen – die Resonanz war von Anfang an sehr positiv, und wir sind überzeugt, dass auch der neue Standort schnell zu einem beliebten Treffpunkt wird“, sagte Marco Steenbock.



Der neue Markt entsteht im Erdgeschoss eines Bestandsgebäudes, das von der Kähler Projektentwicklung umfassend modernisiert wird. Seit September 2025 laufen dort die Umbauarbeiten, um den bisherigen Leerstand in einen zeitgemäßen Handelsstandort zu modernisieren. Neben dem Innenausbau für den künftigen Alnatura Markt wird auch der Eingangsbereich des Gebäudes saniert – für mehr Barrierefreiheit, eine moderne Optik und ein verbessertes Besuchererlebnis.



Zur Parkplatzerweiterung wurde zusätzlich eine Parkplatzbewirtschaftung eingeführt, die für mehr Ordnung und eine bessere Verfügbarkeit sorgt. Ein weiterer Beitrag zur nachhaltigen Infrastruktur ist die Installation einer E-Ladesäule auf dem Gelände, die den Bedürfnissen der stetig wachsenden Zahl an E-Mobilitätsnutzern Rechnung trägt.



„Mit den Modernisierungsmaßnahmen entwickeln wir den Standort gezielt weiter – für mehr Lebensqualität, moderne Infrastruktur und einen attraktiven Nutzungsmix“, erklärte Lars Dücker.



Die Eröffnung des neuen Alnatura Super Natur Markts ist für Februar 2026 geplant.