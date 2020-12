Fast anderthalb Jahre war hier Baustelle, jetzt steht die Wiedereröffnung kurz bevor: Am 10. Dezember geht nach dem Großumbau des gesamten Gebäudekomplexes in der Burgstraße 106 auch der komplett modernisierte Alnatura Super Natur Markt wieder an den Start. Die Verkaufsfläche wurde um rund 70 m² auf 680 m² erweitert und die Sortimente neu angeordnet.

