Alnatura eröffnet in Stuttgart-Zuffenhausen

Am 19. November geht in Stuttgart ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start. In der Frankenstraße 3 in Zuffenhausen finden die Kundinnen und Kunden auf über 620 m² Verkaufsfläche.

13 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt, in dem es auch eine Café-Bar und Bio-Snacks geben wird. Mit dem neuen Zuffenhausener Markt hat die schwäbische Metropole insgesamt drei Alnatura Super Natur Märkte. Bundesweit betreibt das hessische Bio-Unternehmen bereits 137 Märkte, in Baden-Württemberg sind es 31 und damit ist es das Bundesland mit den meisten Alnatura Filialen in Deutschland.