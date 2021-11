Alnatura eröffnet in Eschborn und Singen

Am 4. November sind zwei neu Alnatura Bio-Supermärkte in Deutschland ans Netz gegangen. Die beiden neuen Märkte liegen in Eschborn und Singen und sind jeweils die ersten Standorte in der City.

Der neue Alnatura Super Natur Markt in Eschborn befindet sich auf 750 m² in dem neuen Globus-Gebäude in der Ginnheimer Straße 18, der auf einer Fläche von über 9.600 m² ebenfalls seine Eröffnung feierte [wir berichteten]. Mit dem neuen Standort in Eschborn nordwestlich von Frankfurt, verdichtet das hessische Bio-Unternehmen sein Filialnetz im Rhein-Main-Gebiet: insgesamt gibt es dann 22 Alnatura Super Natur Märkte in der Metropolregion Rhein-Main.



Neben dem neuen Standort in Eschborn eröffnete am selben Tag ein Alnatura Super Natur Markt in Singen. Der neue Bio-Markt liegt in der Hegaustraße 24. Die ehemalige Drogeriemarktfläche wurde in den letzten Monaten komplett kernsaniert und bietet Alnatura nun eine Verkaufsfläche von rund 680 m².