Alnatura eröffnet in der Hamburger Hafencity

Haus Virginia

Frischer Wind zwischen Speicherstadt und Elbe: Am Donnerstag, den 01. Juni 2017, feiert die Bio-Marke Alnatura die Eröffnung einer neuen Ladenfläche in Hamburg. Auf rund 600 m² Verkaufsfläche wird es im Haus Virginia auf dem Überseeboulevard 5 über 6.000 ausgewählte Bio-Produkte geben. Hines hatte Alnatura als Mieter für das Überseequartier Nord gewonnen, die damit ihren 7. Standort in der Hansestadt eröffnen. Die sechs weiteren Alnatura Märkte befinden sich in Eppendorf, Wandsbek, Altona, Ottensen, Rissen und im Schanzenviertel.

„Wir freuen uns, Anfang Juni den siebten Alnatura Super Natur Markt in Hamburg zu eröffnen. Unser neuer Standort im Überseequartier in der Hamburger HafenCity ermöglicht es uns, die Menschen wohnortnah mit Bio-Produkten zu versorgen“, berichtet Benjamin Wägerle, Gebietsverantwortlicher für Hamburg bei Alnatura.



Starke Expansion dank Bio-Boom

Aktuell gibt es 118 Alnatura Super Natur Märkte in 56 Städten in 11 Bundesländern. Kurz vor der Eröffnung in Hamburg gingen zudem zwei Filialen in Bayern sowie eine in Berlin an den Start. In der Carl-Jordan-Straße 17 − gegenüber dem Einkaufszentrum Herto Park - im südbayerischem Kolbermoor mietet das Unternehmen 800 m² außerdem ging in München der 13. Super Natur Markt auf 645 m² im Hafelhofweg 2 an den Start. In Berlin feierte die Bio-Supermarktkette auf 830 m² die Eröffnung der 16. Filiale in der Turmstraße 72/73, die zugleich die größte Alnatura Filiale in der Hauptstadt ist.