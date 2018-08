Alnatura eröffnet in Dallgow-Döberitz bei Berlin

Am 23. August geht in Dallgow-Döberitz ein Alnatura Super Natur Markt an den Start. In der Bahnhofstraße 135, direkt gegenüber dem Bahnhof, eröffnet auf einer Verkaufsfläche von rund 500 m² eine Filiale des hessischen Bio-Händlers Alnatura. Einen kulinarischen Zwischenstopp kann man ebenfalls in der Filiale einlegen: Die Café-Bar bietet Heißgetränke und Bio-Snacks an, auch zum Mitnehmen. 12 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt, der Montag bis Samstag von 8.00 bis 20.00 Uhr geöffnet hat.

