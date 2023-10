Am 26. Oktober geht ein neuer Alnatura Super Natur Markt in Aachen an den Start. In der Bismarckstraße 149 im Frankenberger Viertel auf knapp 800 m² Verkaufsfläche bietet die Bio-Supermarktkette ihr Sortiment an. Der neue Supermarkt ist bereits der dritte Alnatura-Markt in Aachen.

