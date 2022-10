Alnatura eröffnet achten Kölner Bio-Markt

Am 13. Oktober geht ein neuer Alnatura Super Natur Markt in Köln an den Start. Am Neumarkt 41-43 finden die Kunden auf knapp 600 m² Verkaufsfläche ein umfangreiches Bio-Vollsortiment. 16 Arbeitsplätze entstehen in dem neuen Bio-Supermarkt. Bundesweit gibt es aktuell 148 Alnatura Märkte, in Köln ist es die achte Filiale des hessischen Bio-Händlers.

.

Anlässlich der Markteröffnung veranstaltet das Unternehmen die Spendenaktion „Alnatura Stadtprojekte“ zugunsten von gemeinnützigen Kölner Vereinen. Mit dabei ist der Umweltschutzverband NABU Stadtverband Köln, die Lebenshilfe Köln, die Menschen mit geistiger Behinderung unterstützt und der Verein FairStärken, der sich für Kinder und Jugendliche in sozial benachteiligten Lebenslagen einsetzt.