Alnatura eröffnet 150. Markt

Am 24. November geht ein neuer Alnatura Super Natur Markt in der Karlsruher Sophienstraße 139 an den Start. In der Nähe des Gutenbergplatzes finden die Kunden auf knapp 525 m² Verkaufsfläche das Bio-Vollsortiment.

Erstmalig gibt es bei einem Alnatura Super Natur Markt auch eine Fahrradstation: Dort können Kunden kleine Reparaturen am eigenen Rad ausführen bzw. Luft aufpumpen. Ebenso steht ein Alnatura Lastenrad zur kostenlosen Ausleihe zur Verfügung, mit dem sich auch der Großeinkauf problemlos und umweltschonend nach Hause transportieren lässt. Mit dem neuen Karlsruher Alnatura Markt, in dem 12 Arbeitsplätze entstehen, verdichtet das Bio-Unternehmen sein Filialnetz im Südwesten: Aktuell zählt Baden-Württemberg 36 Alnatura Super Natur Märkte. Damit ist es das Bundesland mit den meisten Alnatura Filialen in Deutschland. In Karlsruhe gibt es bereits drei Alnatura Märkte: in der Douglasstraße, der Käppelestraße und in der Ludwig-Erhard-Allee.