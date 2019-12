Alnatura bleibt auf dem Wachstumspfad

Die Trennung vom Handelspartner dm ist verdaut: Die Bio-Supermarktkette Alnatura hat den größten Umsatzanstieg seit fünf Jahren bekanntgegeben. Im Geschäftsjahr 2018/2019, das Ende September endete, erwirtschaftete Alnatura 901 Millionen Euro, was einem Plus von 9,5% entspricht. Dies teilte der Bio-Händler aus Darmstadt mit, der auch in Zukunft sein Wachstum vorantreiben will, u.a. durch den Ausbau Filialnetzes.

.

Aktuell betreibt Alnatura 133 Biomärkte in Deutschland. Im vergangenen Jahr wurden vier neue Filialen eröffnet, darunter in Erfurt der erste Markt in Thüringen auf rund 700 m². In Freiburg kam ein fünfter Markt dazu [wir berichteten] und im August folgte in Hamburg ein achter. Dort ging im Eidelstedt Center (Alte Elbgaustraße 1) auf 665 m² ein neuer Alnatura Super Natur Markt an den Start [wir berichteten].



Im neu begonnen Geschäftsjahr feierte der Bio-Supermarkt auch bereits eine Eröffnung: Am 24. Oktober ging im Frankfurter Ostend - im neu entstandenen „Hafenpark Quartier“ der B&L Gruppe - der achte Alnatura Super Natur Markt in der Mainmetropole an den Start. Der neue Alnatura Markt in der Hanauer Landstraße 110 umfasst eine Verkaufsfläche von rund 570 m². Laut Unternehmensgründer und -Chef Götz Rehn sind in 2020 weitere Märkte an den Standorten in Eimeldingen, Offenburg, Stuttgart, Dresden, Kiel und Starnberg geplant. Letzterer steht mit einigen Monaten Verspätung nun in den Startlöchern. Der neue rund 700 m² große Biosupermarkt wird in der kommenden Woche im 15-Millionen-Euro-Projekt von Ehret + Klein seine Eröffnung feiern.



Das Wachstum von Alnatura spiegelt sich auch in der Zentrale wieder. Zu Beginn des Jahres bezog die Bio-Kette ihren neuen 55.000 m² großen Campus in Darmstadt. Für den Alnatura Campus wurde das ehemalige US-Kasernengelände der Kelley-Barracks im Südwesten von Darmstadt umfassend renaturiert. Herzstück des Campus ist die Alnatura Arbeitswelt, eine lichte, offene Bürolandschaft, konzipiert vom Stuttgarter Architekturbüro Haascookzemmrich Studio2050. Mit einer Bruttogeschossfläche von 13.500 m² ist der ästhetisch gestaltete, schlichte Bau das europaweit größte Bürogebäude aus Lehm, dem ältesten Baustoff der Kulturgeschichte. Die in Stampflehmtechnik erstellten Wände enthalten nicht nur Lehm aus dem Westerwald und Lavaschotter aus der Eifel, sondern auch recyceltes Material aus dem Tunnelaushub von Stuttgart 21. Lehm reguliert nicht nur das Raumklima auf natürliche Weise, sondern hat auch positive Auswirkungen auf die Raumakustik. Ein Erdkanal, der das klimaneutrale Gebäude mit Frischluft aus dem angrenzenden Wald versorgt, tageslichtdurchflutete Räume, flexible Arbeitsplätze, eine Regenwasser-Zisterne sowie Photovoltaik- und Geothermieanlagen erfüllen höchste ökologische Anforderungen.