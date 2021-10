Alltours legt Grundstein für neue Unternehmenszentrale

Der Neubau der Unternehmenszentrale von Alltours am Mannesmannufer nimmt weiter Gestalt an. Am 30. September legte der Düsseldorfer Reiseveranstalter den offiziellen Grundstein für seinen Neubau auf dem rund 3.200 m² großen Grundstück direkt am Rhein.

Nach dem Abriss der bisherigen Bebauung und den darauf folgenden Tiefbau- und Stabilisierungsarbeiten haben Ende Juli die Rohbauarbeiten für den neuen Firmensitz begonnen. Inzwischen sind bereits die Fundamente und die Bodenplatte des Gebäudes zu sehen. Ebenso wurden die Seitenwände der Tiefgarage aus dem alten Bestand verankert und teilweise erneuert. Der Rohbau soll Mitte 2022 abgeschlossen sein. Die Fertigstellung des Gebäudekomplexes ist bis Ende des ersten Quartals 2023 geplant, dann wird das Unternehmen seinen erst in 2014 bezogenen Standort im Dreischeibenhaus wieder verlassen. Das Investitionsvolumen für den Neubau auf dem in 2018 von der IDR AG erworbenen Grundstück [wir berichteten] am Mannesmannufer 3 liegt bei rund 90 Mio. Euro.



Nach seiner Fertigstellung wird das achtgeschossige Gebäude, das nach Plänen von HPP Architekten entsteht, mit seinen 13.500 m² Bürofläche ausreichend Platz für rund 630 Alltours Beschäftige und auch für die weitere Expansion des Reiseveranstalters bieten. Auf die Mitarbeiter warten helle, lichtdurchflutete Büros unmittelbar am Rhein gelegen. Erholung finden die Beschäftigten in der obersten Etage, wo sich neben der modernen Pausen-Area mit Außenterrasse ein professionell ausgestatteter Fitnessbereich, eine Chill-out-Area und ein Studio für Sport- und Gesundheitsangebote befinden. Für die Kinderbetreuung ist für die Zukunft die Einrichtung eines firmeneigenen Kindergartens geplant. Darüber hinaus wird es einen Spielplatz im begrünten Innenhof des Gebäudes geben.



Verbunden werden die beiden Flügel des Bürogebäudes durch ein Atrium, das sich über alle Etagen bis hin zum Glasdach erstreckt. Das Atrium mit Empfangsbereich, Schulungscenter und integriertem Reisebüro kann zudem als Veranstaltungscenter und Kommunikationsraum genutzt werden. Betritt man das Gebäude durch den Haupteingang an der Berger Allee, so eröffnet sich dem Besucher durch das Atrium hindurch ein eindrucksvoller Blick bis zum Rhein.



In dem Baukomplex, der aus insgesamt drei Gebäuden besteht, sind neben dem Büro- und Verwaltungssitz auch rund 4.400 m² Wohnfläche geplant. Auf diese entfallen 23 hochwertige Eigentumswohnungen mit Größen zwischen 62 und 245 m² mit Blick direkt auf den Rhein sowie - ebenfalls an der Rheinseite gelegen - 28 altersgerechte Wohnungen zwischen 34 und 78 m². Zur Berger Allee mit Blick auf den Speeˈschen Graben mit Park, Schwanensee und Kaiserteich ist eine Pflege- und Betreuungseinrichtung mit zwölf Zimmern vorgesehen.



Wichtiger Bestandteil der Planung ist ein Mobilitätskonzept. Alltours hat schon jetzt den größten Teil seines Fuhrparks auf umweltfreundliche E-Autos und Hybridfahrzeuge umgestellt. Am neuen Firmensitz finden die Fahrzeuge in der Tiefgarage Platz, die aus dem alten Baubestand weitestgehend erhalten werden kann. Die Stellplätze werden mit Elektro-Ladestationen ausgestattet. Den Beschäftigten stehen Fahrzeuge aus dem Firmenpool zur Verfügung, die sie bei Bedarf für eigene Strecken nutzen können. So bleiben sie auch mobil, wenn beispielsweise am Abend die Verbindungen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln „ausgedünnt“ sind. Darüber hinaus sind die Beschäftigten angehalten, Fahrgemeinschaften zu bilden. Das neue Konzept beinhaltet zudem ein Bikesharing-Angebot und Fahrradstellplätze. Ziel ist, das individuelle Fahrzeugenaufkommen zu reduzieren und den verbleibenden Verkehr so umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.