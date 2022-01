Allianz und VGP investieren 2,8 Mrd. Euro in Logistikobjekte

Allianz Real Estate und die belgische VGP bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus und gründen das mittlerweile vierte 50/50-Joint Venture seit 2016, das ein Portfolio von erstklassigen Logistikimmobilien in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei entwickeln soll.

Allianz Real Estate und VGP haben sich zum Ziel gesetzt, das Joint Venture innerhalb von fünf Jahren auf einen Bruttowert von 2,8 Milliarden Euro auszubauen, indem sie ausschließlich von VGP entwickelte Objekte erwerben. In diesen Ländern verfügt VGP über eine Pipeline von mehr als 90 Objekten an rund 25 strategischen Standorten, darunter in der Nähe von Hauptstädten wie Bratislava, Berlin und Budapest, mit einer prognostizierten Bruttogesamtfläche von über 2,5 Millionen m². Die gesamte Grundstücksfläche ist bereits gesichert und eine Reihe von Objekten wurde bereits übergeben.



VGP verfügt über einen Grundbesitz von 10,49 Millionen m² an eigenen oder zugesagten Grundstücken und besitzt und betreibt derzeit Objekte in 12 europäischen Ländern. Das Unternehmen wird erneut als JV-Manager, Asset Manager und Property Manager für das Joint Venture mit Allianz Real Estate fungieren.



Auf den Logistiksektor entfallen 13 % der weltweiten AUM der Allianz Real Estate, d.h. 10,3 Mrd. Euro, wobei die größte Allokation in Europa mit 4,9 Mrd. Euro (Stand: Ende September) zu verzeichnen ist. Im Jahr 2021 wurden einige der bedeutendsten Transaktionen des Unternehmens getätigt, darunter das bisher wertmäßig größte Einzelobjekt im Bereich Logistik in den USA. Allein der italienische Logistikfonds umfasst 16 Anlagen im Wert von über 400 Millionen Euro.



Das Umweltprofil jeder Anlage hat Priorität und soll u. a. die Einhaltung des Carbon Risk Real Estate Monitor und der EU-Taxonomie, die Verwendung von Nachhaltigkeitszertifikaten einschließlich hoher BREEAM- oder DGNB-Bewertungen sowie EPC-Kriterien umfassen. Das Joint Venture wird Allianz Real Estate dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, die Kohlenstoffemissionen in ihrem gesamten Portfolio bis 2025 um 25 % zu reduzieren und bis 2050 kohlenstofffrei zu werden.



„Wir sind uns der Auswirkungen bewusst, die der E-Commerce auf die Möglichkeiten des Marktes hat, in dem Onshoring und Bestandsmanagement in den Gebäudenetzwerken von entscheidender Bedeutung sind. Dank eines engagierten Logistikteams, das mit erstklassigen Partnern wie VGP zusammenarbeitet, sind wir der Zeit immer einen Schritt voraus und können unser globales Logistikportfolio weiter ausbauen, ein Bereich, der für Allianz Real Estate einen wichtigen strategischen Schwerpunkt darstellt“, sagt Kari Pitkin, Head of Business Development Euroopa, Allianz Real Estate.



„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Allianz Real Estate auszubauen, da dieses neue Joint Venture VGP bessere Möglichkeiten für die Refinanzierung bietet und gleichzeitig die Immobilienbasis und die Entwicklungspipeline der Gruppe weiter ausbaut. Wir freuen uns sehr, dass wir einen Partner gefunden haben, der unser Engagement für nachhaltige und verantwortungsvolle Bau- und Investitionspraktiken teilt. Wir sind sehr froh, dass wir uns auf einen ESG-Rahmen für dieses neue Joint Venture einigen konnten, der unsere langfristigen Verpflichtungen anerkennt und mit ihnen in Einklang steht. Mit einem Portfolio von erstklassigen und zertifizierten Hallen, die sich im Bau befinden, und einer beneidenswerten Grundstücksbasis profitiert das neue Joint Venture von unserer bedeutenden Grade-A-Pipeline in diesen vier Märkten“, ergänzt Jan Van Geet, Chief Executive Officer bei VGP.



Im Juni letzten Jahres gaben VGP und Allianz Real Estate den erfolgreichen Abschluss der achten und finalen Transaktion zwischen ihrem ersten 50/50-Joint Venture [wir berichteten], VGP European Logistics, bekannt. Die Transaktion umfasste vier Logistikgebäude, darunter zwei Gebäude in einem neuen VGP-Park und zwei weitere neu fertiggestellte Logistikgebäude, die in zuvor an das Joint Venture übertragenen Parks entwickelt wurden. Nach dieser Transaktion hat das Joint Venture sein erweitertes Investitionsziel erreicht und ist vollständig finanziert.