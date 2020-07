Die Allianz hat sich mit dem National Pension Service of Korea („NPS“) zusammengeschlossen, um eine Investitionsplattform im Wert von 2,3 Milliarden US-Dollar zu errichten. Diese ermöglicht den Aufbau eines diversifizierten Kernportfolios hochwertiger Immobilien im asiatisch-pazifischen Raum. Die Plattform wird in Form eines neuen geschlossenen Fonds mit Sitz in Singapur unter…

[…]