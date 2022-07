Allianz und Helaba refinanzieren Westfield Centro mit 400 Mio. Euro

Die Allianz Real Estate hat im Namen mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe und institutioneller Co-Investoren einen nachhaltigkeitsorientierten Kredit in Höhe von 400 Millionen Euro für die Refinanzierung des Einkaufszentrums Westfield Centro (ehemals CentrO) in Oberhausen bereitgestellt.

.

Die Finanzierung, die durch weitere 300-Millionen-Euro von Mitfinanzierter und Vermittler Helaba auf insgesamt 700 Millionen Euros ergänzt wurde, erhöht den Gesamtbetrag, den das European Debt Team der Allianz Real Estate im ersten Halbjahr 2022 vergeben hat, auf 1,8 Milliarden Euro. Dies ist das bisher höchste Kreditvolumen des Unternehmens im ersten Halbjahr.



Das Westfield Centro mit der Adresse CentrO-Promenade 555 iegt im Herzen Nordrhein-Westfalens mit einem Einzugsgebiet von 3,5 Millionen Einwohnern, die innerhalb von 45 Minuten mit dem Auto zu erreichen sind, und ist eines der Top-Einkaufs- und Freizeitziele in Deutschland. Es hat eine Fläche von mehr als 240.000 m² und ist mit BREEAM In-Use Excellent zertifiziert.



Das Center, das sich im Besitz des in Paris ansässigen Unternehmens Unibail-Rodamco-Westfield (URW) und Canadian Pension Plan Investment Board (CPP Investments) befindet und aufgrund seiner Marktposition eine hervorragende Widerstandsfähigkeit während der Pandemie zeigte, ist das einzige bestehende Objekt der Marke Westfield in Deutschland.



Allianz Real Estate verzeichnete in der ersten Hälfte des Jahres 2022 eine starke Nachfrage nach Krediten in Europa. Zu den Abschlüssen gehören 90 % einer Refinanzierungsvereinbarung in Höhe von 301 Mio. Euro an Intospace für sechs Logistikobjekte in den Niederlanden und 200 Mio. GBP (232 Mio. Euro) an ein Konsortium von vier Sponsoren zur Realisierung der Entwicklung von 105 Victoria Street in London.



Die Finanzierung für das Westfield Centro ist eine von drei Transaktionen im Einzelhandelssektor, die allein im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen wurden. Die beiden anderen - eine in den Niederlanden und eine in Frankreich - haben einen Gesamtwert von 430 Millionen Euro.



Insgesamt verfügt Allianz Real Estate zum 31. März 2022 über 11,7 Milliarden Euro an Europäischen Kreditvermögen.