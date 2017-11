Allianz und Helaba finanzieren PGIMs Austria-Campus-Akquisition mit 300 Mio. Euro

Allianz und Landesbank Hessen-Thüringen finanzieren gemeinsam den als Forward-Deal strukturierten Ankauf der ersten drei Bauteile des Großprojektes „Austria Campus“ in Wien. PGIM Real Estate hatte die Akquisition des Campus, der von der Signa Gruppe projektiert wird, Anfang Oktober bekanntgegeben [PGIM kauft Austria Campus von Signa]. Mit an Bord sind drei namhafte institutionelle Investoren aus Deutschland und der Schweiz. Der Kaufpreis soll laut Marktkreisen bei rund 500 Mio. Euro gelegen haben, das Kreditvolumen liegt laut der beiden Immobilienfinanzierer bei über 300 Mio. Euro.

Das gemischt genutzte Gebäudeensemble am Wiener Praterstern besteht aus insgesamt sechs Baukörpern mit mehr als 200.000 m² Bürofläche und ist eine der größten zusammenhängenden Büroentwicklungen Europas. Hauptnutzer der erworbenen Gebäude an der Ecke Walcherstraße/Leopold-Moses-Gasse, sind die UniCredit Bank Austria, die dort zukünftig mit ihrem neuen Headquarter vertreten sein wird, sowie das Designhotel Roomz. Der Campus ist eines der größten österreichischen Hochbauprojekte und ein wesentlicher Teil des entstehenden Nordbahnviertels, eines zentrumsnahen Stadtentwicklungsgebietes. In der Nachbarschaft befinden sich das Messezentrum und die Wirtschaftsuniversität. Der Baubeginn war Anfang 2015, die Fertigstellung ist phasenweise für 2018 geplant.



Laut der Allianz bringt die Großfinanzierung erneut die breit angelegte Diversifikationsstrategie des Unternehmens in Europa zum Ausdruck. Erst im Juli hatte die Allianz selbst einen 500 Mio. Euro schweren Deal mit dem Kauf des „The Icon“ in Wien realisiert. Auch diese Landmark-Immobilie wird von Signa projektiert [Allianz und Deka pushen Wiener Büromarkt]. „Nach unserem direkten Investment in den Forward Deal „The ICON“ am neuen Wiener Hauptbahnhof können wir nun zusammen mit der Landesbank Hessen-Thüringen die Finanzierung eines ähnlichen Projekts in der österreichischen Hauptstadt übernehmen“, so Roland Fuchs, Head of European Commercial Real Estate Finance der Allianz Real Estate, der erst in der letzten Woche die Erweiterung des Kreditportfolios und dem Auftakt in Tschechien bekanntgeben hatte [Allianz und ING erweitern Kreditportfolio ].