Allianz übernimmt Kap West

Kap West, der jüngste Zuwachs in der wachsenden Münchner Bürolandschaft, wurde am 1. Oktober 2020 durch die OFB Projektentwicklung GmbH formell an die Allianz übergeben. Das hochwertige Bürogebäude, das in Kürze auch LEED Gold zertifiziert wird, wird von der Allianz Real Estate im Auftrag mehrerer Unternehmen der Allianz Gruppe gemanagt.

