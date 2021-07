Allianz macht Top-Deal für 1,4 Mrd. in Frankfurt

Four T1

© Groß & Partner

Allianz Real Estate schließt die bisher größte Einzelobjekt-Transaktion in Deutschland im Jahr 2021 ab. Das Unternehmen hat im Rahmen eines Forward Deals den zum Four-Entwicklungsprojekt gehörenden Turm T1 für satte 1,4 Mrd. Euro erworben. Joint-Venture-Partner der Allianz war bei dieser Transaktion ein weiteres Mal die Bayerische Versorgungskammer. Die beiden Partner hatten im Jahr 2019 bereits erfolgreich das Edge East Side Tower in Berlin erworben [wir berichteten].

.

Wie vor zwei Jahren in Berlin handelte die Allianz Real Estate auch dieses Mal im Auftrag eines Joint Ventures zwischen mehreren Unternehmen der Allianz Gruppe und einem Universal-Investmentfonds mit Sitz in Luxemburg, der im Auftrag der Bayerischen Versorgungskammer (BVK-Fonds) verwaltet wird.



Entwickelt von Groß & Partner ist der Four T1 in der Großen Gallusstraße 10-14 ein 233 Meter hohes Gebäude, das auf seinen 54 Etagen mehr als 82.500 m² bietet - davon 74.800 m² Büros. Es wird der dritthöchste Wolkenkratzer in Frankfurt sein und gilt mit seinen effizienten Grundrissflächen, hohen Ausstattungsstandards und intelligenten Technologien als einer der Top-Bürotürme der Stadt. Zwei Drittel der Büroflächen des Four T1 sind bereits vier Jahre vor der Fertigstellung an erstklassige Mieter u.a. aus dem Banken- und Beratungssektor vorvermietet - u.a. Freshfields Bruckhaus Deringer [wir berichteten] - , was die hohe Attraktivität des Objekts und seines Standorts unterstreicht. Nach Fertigstellung im Jahr 2024 streben Allianz Real Estate und Groß & Partner mit dem Objekt die höchste Nachhaltigkeitszertifizierung Deutschlands an: DGNB Platin in Kombination mit der Klassifizierung als „Vertical City“.



Four T1 ist Teil einer sehr prominenten Stadtentwicklung, die nach einem Work-Live-Play-Konzept gebaut wird und aus vier Türmen auf einer zusammenhängenden Fläche besteht. Innerhalb von Four T1 wird es eine große Gastronomiefläche, ein Ladengeschäft und Café, eine Kindertagesstätte und eine Reihe von Dachterrassen geben. Die anderen drei Türme der Entwicklung werden Wohneinheiten und Eigentumswohnungen, ein Designhotel und Büroflächen bieten.



„Dies ist in jeder Hinsicht eine wegweisende Akquisition. Sie demonstriert unsere Fähigkeit, die besten Assets für unsere Investoren zu finden und unterstreicht unsere anhaltende Zuversicht für erstklassige, zukunftsorientierte Büros. Die Kombination aus intelligenten Technologien und dem Fokus auf Nachhaltigkeit im Four T1 wird den Nutzern unübertroffenen Komfort und Wohlbefinden bieten und gleichzeitig zu unserem Ziel beitragen, die CO2-Emissionen in unserem gesamten Immobilienportfolio bis 2025 um 25% zu reduzieren und bis 2050 CO2-neutral zu sein„, kommentierte: Annette Kröger, CEO North & Central Europe bei Allianz Real Estate.



„Frankfurt ist einer der einflussreichsten Wirtschaftsstandorte in Deutschland und das Finanzzentrum von Europa. Das Geschäftszentrum der Stadt zeichnet sich durch eine niedrige Leerstandsquote von 2,8 % und ein begrenztes Büroangebot bis 2024 aus und hat während der Pandemie eine enorme Widerstandsfähigkeit gezeigt. Dass ein Teil der Mietverträge für das Four T1 während der Pandemie unterzeichnet wurde, unterstreicht die Attraktivität des Objekts und seiner Lage“, ergänzte Nicole Pötsch, Head of Acquisitions & Sales für North & Central Europe bei Allianz Real Estate.



„Als Mitglied der Net-Zero Asset Owner Alliance und Unterzeichner der UN Principles for Responsible Investment hat sich die BVK dazu verpflichtet, ihren Beitrag zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 °C zu leisten. Unsere Immobilieninvestitionen müssen sich daher an diese Mitgliedschaftsprinzipien halten, weshalb die Möglichkeit, gemeinsam mit der Allianz in das Four T1 mit seinem Fokus auf Nachhaltigkeit zu investieren, äußerst attraktiv war“, erläuterte Rainer Komenda, Leiter Immobilieninvestment bei der Bayerischen Versorgungskammer (BVK).



„Das Four-Ensemble und insbesondere der Turm 1 werden in jeglicher Hinsicht neue Maßstäbe im Immobilienbereich setzen. Ich bin mir sicher, dass uns viele Investoren um dieses herausragende Investment beneiden werden. Das Objekt passt hervorragend zu unserer Zukunftsstrategie und erweitert unser bereits jetzt erstklassig aufgestelltes Portfolio“, sagte Felix Becker, Real Estate Investment D-A-CH bei der Bayerischen Versorgungskammer (BVK).



„Wir haben nun beide Bürotürme von Four erfolgreich verkauft, wobei der Verkauf von T4 2018 abgeschlossen wurde [wir berichteten]. Dies bekräftigt nicht nur den Qualitätsstandard und die Innovation des Projekts, sondern auch Frankfurt am Main als gefragten Bürostandort. Während die Zukunft des Bürovermietungsmarktes im vergangenen Jahr stark in Frage gestellt wurde, sind wir nun stolz darauf, ein starkes Zeichen für den Erfolg von Four und Frankfurt zu setzen: Büros sind hier nach wie vor gefragt“, erklärte Nikolaus Bieber, geschäftsführender Gesellschafter bei Groß & Partner.



„Mit Four setzen wir sowohl auf Nachhaltigkeit als auch auf Wohlbefinden. Durch den Einsatz intelligenter Technologien und hocheffizienter Beleuchtungs-, Energie- und Lüftungskonzepte wird der Gesamtenergieverbrauch der Türme stark reduziert. Die Dachbegrünung und die natürliche Beleuchtung wirken sich nicht nur positiv auf die Umwelt aus, sondern erhöhen auch die Lebensqualität im gesamten Stadtviertel“, fasst Peter Matteo, geschäftsführender Gesellschafter bei Groß & Partner zusammen.



Die Transaktion wurde von den Anwaltskanzleien Hogan Lovells International LLP (für Groß & Partner), Clifford Chance LLP (für Allianz Real Estate und für das Joint Venture Allianz / BVK) und Neuwerk PartG mbB (für BVK) begleitet. Darüber hinaus wurden Allianz und BVK von BMP (technische Due Diligence) und BNP Real Estate (kaufmännisch) beraten; Groß & Partner wurde auch von den Beratern der Kanzlei Steinhaus & Griesar beraten.