Allianz finanziert erstmals in Italien

Die Allianz hat ihre Immobilienfinanzierungen, die in Europa ein Volumen von rund fünf Milliarden Euro umfassen, nun auch auf Italien ausgedehnt. Sie co-finanziert eine gemischt genutzte Projektentwicklung an der Piazza Duomo 25 in Mailand. Das festverzinsliche Darlehen mit „Bullet Struktur“ hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Es wurde von der Allianz Italy bereitgestellt. Eigentümer der Immobilie sind Kunden von CBRE Global Investors. Der Asset Manager hatte das Refurbishment im April erworben [wir berichteten]. Natixis, Mailand, hat die Finanzierung koordiniert und co-finanziert, Allianz Real Estate hat die Transaktion innerhalb der Allianz umgesetzt.

„Diese Kreditvergabe folgt unserer pan-europäischen Expansionsstrategie im Bereich der Immobilienfinanzierungen“, sagt Roland Fuchs, European Head of Real Estate Finance der Allianz Real Estate. „Im vergangenen Jahr haben wir über neue Finanzierungen in Spanien, in den Niederlanden und in Großbritannien weiter diversifiziert und im ersten Quartal 2017 ein Volumen von über fünf Milliarden Euro erreicht. Mit „Duomo“ sind wir nun auch in den italienischen Markt eingetreten, ein nächster Schritt im Rahmen unserer Strategie.“



„Als langfristig orientierter Investor freuen wir uns, dass diese Transaktion in Italien abgeschlossen werden konnte. Sie markiert die erste Möglichkeit, unser Investment Portfolio nun auch mit dem Segment der Immobilienfinanzierungen diversifizieren zu können. Gleichzeitig bestätigt sie die Attraktivität des italienischen Marktes für unsere Gruppe“, so Klaus-Peter Roehler, CEO der Allianz Italy.



Das siebengeschossige Mailänder Gebäude in bester innerstädtischer Lage verfügt über 9.000 m². Die Einzelhandelsflächen über 4.200 m² ist langfristig an H&M vermietet, die Büroflächen über 4.888 m² werden revitalisiert.