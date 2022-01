Allianz Real Estate mit Kredit-Rekordjahr

Durch die fulminanten Kredit-Transaktionen im letzten Quartal schließt die Allianz Real Estate das Jahr 2021 mit einem Rekordvolumen ab. Insgesamt vergab das Unternehmen in Europa rund 2,2 Milliarden Euro.

Das Finanzierungsvolumen von 2,2 Milliarden Euro verteilt sich laut Allianz RE zu etwa gleichen Teilen auf Bestandsfinanzierungen und auf Baufinanzierungen. Als besonders stark erwies sich das vierte Quartal. Die Allianz Real Estate konnte das Jahr mit diversen Transaktionen in Frankreich, einem ihrer historischen Kernmärkte, erfolgreich abschließen. Das Unternehmen stellte eine Akquisitionskredit in Höhe von 171 Millionen Euro für einen Bürocampus in Paris-Meudon und dem ICAWOOD-Fonds 95 Millionen Euro für den Erwerb und die Renovierung eines Bürogebäudes in Paris-Clichy zur Verfügung. Darüber hinaus wurde ein Darlehen in Höhe von 466 Millionen Euro im Rahmen einer Portfoliofinanzierung für die Refinanzierung eines erstklassigen Einzelhandelsportfolios gewährt. Es befindet sich vorwiegend in Paris und Brüssel und stellt als Portfoliofinanzierung den größten Deal in 2021 dar. Eine 127 Millionen Euro grüne Baufinanzierung würde für die französische Apsys-Gruppe für die Entwicklung eines innovativen, ‚state-of-the-art‘ Einzelhandels- und Freizeitzentrums mit zukunftsorientierter Konzeption in Grenoble ausgereicht. Ein weiteres Engagement in Paris stellte ein großvolumiges Darlehen an JP Morgan AM und Altarea Entreprise für den Erwerb und die Sanierung von sieben Bürogebäuden in der Nähe der Pariser Oper Garnier zu Beginn des vergangenen Jahres dar.



Das gesamte verwaltete Vermögen des europäischen Kreditportfolios lag zum Jahresende bei über 11 Milliarden Euro.



„2021 war das bisher stärkste Jahr für die Vergabe neuer Kredite. Für 2022 rechnen wir angesichts unser einzigartigen Positionierung in Europa und unseres großen Finanzierungsappetits mit einer anhaltenden Nachfrage in unseren zwölf Märkten. Die kontinuierliche Entwicklung unseres Luxemburger Kreditfonds unterstreicht zudem den Erfolg unseres Kundenansatzes 'Investieren an der Seite der Allianz', sagt Roland Fuchs, Head of European Real Estate Finance bei Allianz Real Estate. “„Unser disziplinierter Fokus auf erstklassige Assets, Kreditnehmer und Sponsoren sowie unser erstklassiger ESG-Ansatz haben es uns ermöglicht, unser diversifiziertes, hochwertiges Debt-Portfolio zu erweitern und 2021 ein deutliches Wachstum zu erzielen. Wir sind nach wie vor einer der wenigen Kreditgeber, die in der Lage sind, großen Kreditnehmern und Institutionen aus verschiedenen Sektoren umfangreiche Finanzierungen in Höhe von 100 bis über 500 Millionen Euro zu gewähren. Mit Blick auf die Zukunft erwarten wir, dass ESG-Faktoren weiter an Bedeutung gewinnen werden. Wir sind sehr gut positioniert, um diesen Marktbedarf zu decken.“