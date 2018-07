Allianz RE kauft Stockholmer Büroimmobilie für 174 Mio. Euro

Die Allianz hat für rund 174 Millionen Euro (SEK 1,8 Milliarden) das Bürogebäude „Gångaren 11“ mit einer Fläche von 30.000 m² im West-Kungsholmen-Viertel in Stockholm erworben. Bei der Transaktion handelt es sich um den ersten Immobilienerwerb der Allianz in Schweden seit sechs Jahren. Verkäufer ist das Immobilienunternehmen AMF Fastigheter. Allianz Real Estate erwarb das Gebäude im Auftrag von mehreren Versicherungsgesellschaften der Allianz.

Mit dem Kauf erweitert Allianz Real Estate sowohl sein europäisches Portfolio an Core-Büroimmobilien als auch seine Präsenz auf dem schwedischen Markt. Im September 2016 hatte Allianz Real Estate die erste Immobilienfinanzierung in Schweden durchgeführt und ein Darlehen über 690 Millionen schwedische Kronen für die Refinanzierung des „Bergvik“ Einkaufzentrum in der Stadt Karlstad in Mittelschweden zur Verfügung gestellt.



“Gångaren 11”, das im Jahr 2009 errichtet wurde, ist vollständig vermietet an Skandia, einem der größten Finanzdienstleister in Schweden. Das Stadtviertel Kungsholmen gehört zu den am schnellsten wachsenden Distrikten in der Innenstadt von Stockholm und hat direkten Anschluss an das Hauptgeschäftsviertel und den Hauptbahnhof. Die Gegend profitierte zuletzt von einer Reihe von Sanierungsprojekten und Infrastrukturmaßnahmen.



“Wir sind sehr froh, dass wir unser europäisches Portfolio an Core-Bürogebäuden auf den schwedischen Markt erweitern konnten“, sagt Annette Kröger, CEO North & Central Europe bei Allianz Real Estate. „Stockholm verfügt über sehr gute Rahmenbedingungen und die Prognosen sind sehr positiv. Umso mehr freuen wir uns, dass wir dort unser nordeuropäisches Portfolio ausbauen konnten. Der Erwerb unterstreicht unsere langfristige Wachstumsstrategie, die auf hochwertige Bürogebäude in sehr gefragten und erstklassigen Lagen in Europa mit einer Mindestanlagedauer von zehn Jahren abzielt.“



Allianz wurde bei der Transaktion von Areim, Vinge, CMS, PwC, Drees & Sommer and EY beraten.