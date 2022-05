Allianz RE und ABN Amro refinanzieren Logistikportfolio mit 301 Mio. Euro

Allianz Real Estate und ABN Amro stellen eine Refinanzierungsfazilität in Höhe von 301 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 7 Jahren für das Portfolio des niederländischen Logistikspezialisten Intospace bereit. Allianz RE stämmt dabei 90 % der Fazilität.

.

Das Portfolio besteht aus sechs neuen, hochwertigen Logistikobjekten in den Niederlanden. ABN Amro stellte als Arranger, Co-Kreditgeber und Facility und Security Agent der Transaktion die restlichen 10 Prozent zur Verfügung. Rund 20 Prozent des Anteils von Allianz Real Estate stammen aus dem in Luxemburg regulierten ‚PAREC'-Debt Fund des Unternehmens.



Die zukunftssicheren A-Immobilien des Portfolios sind strategisch über die Niederlande verteilt und befinden sich in den begehrtesten Lagen in der Nähe der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte auf dem Luft-, Schienen- und Straßenweg sowie in der Nähe der bedeutendsten niederländischen Städte. Die Objekte, die vollständig an erstklassige Mieter und Logistikunternehmen vermietet sind, wurden nach modernsten ESG- und Ausstattungsstandards gebaut und ihre erstklassige Qualität wurde von den internen Logistikexperten der Allianz Real Estate bestätigt. Dieses Darlehen ermöglicht es Intospace, die Erlöse ausschließlich zur Finanzierung von Entwicklungen zu verwenden, die einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen aller Beteiligten leisten.



Intospace ist ein bestehender Kunde von ABN Amro und ein neuer Kunde für das europäische Finanzierungsgeschäft der Allianz Real Estate. Das Unternehmen, das sich zu 100 Prozent im Besitz der niederländischen Investmentgesellschaft Somerset Capital Partners befindet, ist die Nummer eins unter den Logistikentwicklern in den Niederlanden und gehört zu den fünf größten in Europa. Intospace ist bekannt für seine Marktkenntnis, seine erstklassigen Logistikentwicklungen und seine Kompetenz in der Verwaltung von Logistikanlagen.



Logistik ist für Allianz Real Estate sowohl im Finanzierungs- als auch im direkten Transaktionsbereich ein sehr überzeugendes Investitionsthema. Mehrere hochkarätige Transaktionen seit Anfang 2021 unterstreichen die Expertise des Unternehmens in diesem Sektor. Dazu gehören das Darlehen in Höhe von 280 Millionen Euro im September 2021 für die Entwicklung eines Portfolios mit acht Objekten in Großbritannien sowie die jüngsten direkten Investitionen in den nordischen Ländern, Italien und Österreich. Zum 31. März 2022 belief sich das von Allianz Real Estate verwaltete globale Logistikvermögen (AUM) auf 12,6 Milliarden Euro.



Das europäische Finanzierungsgeschäft von Allianz Real Estate erreichte Ende März 2022 ein AUM von 11,7 Milliarden Euro. Die paneuropäische Finanzierungsplattform ist weiterhin in 12 Ländern aktiv und verteilt sich auf die Sektoren Büro, Logistik, Wohnen und Einzelhandel.



„Wir freuen uns, Intospace als neuen Partner für unser Finanzierungsgeschäft begrüßen zu dürfen. Unsere Überzeugung vom Logistiksektor, die Qualität der Objekte und die Expertise von Intospace machen diese Transaktion zu einer hervorragenden Ergänzung unserer europäischen Kreditplattform. Unsere Expertise im Bereich Origination und unser paneuropäisches Netzwerk von Geschäftspartnern haben wieder einmal eine Transaktion ermöglicht, die für Allianz und Drittinvestoren einen echten Mehrwert schaffen wird“, kommentiert Bruno Dord, Head of Real Estate Finance Paris Hub bei Allianz Real Estate.



„Seit 2014 haben ABN Amro und Somersets Logistikplattform Intospace eine erfolgreiche Erfolgsbilanz von mehr als 20 Logistikentwicklungsprojekten mit einem Finanzierungsvolumen von rund 1,0 Milliarden Euro aufgebaut. Intospace verfolgt eine klare develop-to-hold-Strategie und die mit ABN Amro geschaffene Partnerschaft unterstützt diese Strategie. Die Resonanz bei der Vermarktung dieser Transaktion an potenzielle Kreditgeber hat die führende Position und die Erfolgsbilanz von Intospace bestätigt“, ergänzt Maarten de Ruijter und Matthijs van der Horst sagen im Namen von ABN Amro.



„Diese Transaktion ist ein wichtiger Erfolg bei der Umsetzung der Strategie von Intospace und zeigt unser Engagement und Vertrauen in das Unternehmen und seine Strategie. Wir schätzen unsere langfristige Partnerschaft mit diesem führenden Unternehmen im Bereich Logistik und sind stolz darauf, dass wir unsere Fähigkeiten im Bereich Immobilien und Debt Capital bei diesem neuen Kapitel in der Strategieumsetzung von Intospace unter Beweis stellen konnten“, so de Ruijter und van der Horst weiter.



„Mit der Allianz und ABN Amro haben wir zwei solide Finanzierungspartner, die es uns ermöglichen werden, unsere Wachstumsambitionen zu erfüllen. Die Welt der Logistik verändert sich drastisch, die Art, wie wir leben und arbeiten, verändert sich immer schneller. Die Erwartungen der Verbraucher verschieben sich von ‚Lieferung morgen‘ zu ‚Lieferung heute‘. Und die Herausforderungen hören damit nicht auf. So müssen wir beispielsweise umweltschädliche Energiequellen durch CO2-positive Energiesysteme ersetzen; die Landknappheit in den Niederlanden erfordert einen kreativeren Ansatz; wir müssen die Staus in verkehrsreichen Städten verringern und vieles mehr. Intospace glaubt, dass diese Probleme nur mit einer klaren Vision gelöst werden können. Intospace ist eine One-Stop-Plattform für zukunftssichere Lagerlösungen mit der Vision, langlebige Produkte zu entwickeln, die auch noch von kommenden Generationen genutzt werden. Wir freuen uns, dass Allianz und ABN Amro unsere Vision teilen und diese Partnerschaft mit uns eingehen wollen“, führt Tim Beckmann, CEO von Intospace, aus.