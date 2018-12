Allianz RE realisiert Investments in Boston und New York

Zum Jahresende 2018 kann die Allianz auf ein weiteres Jahr mit hohen Wachstumsraten bei ihren Immobilieninvestitionen in den USA blicken. Das US Debt Team realisierte nach eigenen Angaben fast 60 Transaktionen und erreichte damit einen neuen Rekord. Auf der Equityseite gelangen drei Investitionen. Mit den jüngsten Transaktionen folgt die Allianz RE ihrer Zielvorgabe bis zum Jahr 2020 weltweit ein Investitionsvolumen von 110 Milliarden Dollar zu erreichen.

.

„Das Jahr 2018 lieferte starkes Wachstum und verbesserte unsere Position in den USA deutlich“, sagt Christoph Donner, CEO Allianz Real Estate of America. So konnte das Asset under Management gesteigert und das Team vor Ort ausgebaut werden. "Das bringt die Allianz in eine gute Ausgangssituation, um im Einklang mit den langfristigen Zielen unserer Investoren die angestrebten Wachstumsraten zu erreichen“, so Donner weiter.



Zum Jahresabschluss realisierte Allianz zwei neue Equity Investments für ihr Immobilienportfolio an der US Ostküste: Das Gebäude Terminal Stores in New York City und ein Bürogebäude in der 53 State Street in Boston.



Das Terminal Stores befindet sich auf der Westseite von Manhattan südlich der Hudson Yards. Bei dem Projekt handelt es sich um ein seltenes historisches und gemischt genutztes Gebäude, das einen vollen Straßenblock einnimmt. Die Allianz wird zusammen mit Normandie Real Estate Partners, L & L Holding Company und JP Morgan die Gebäudekonfiguration optimieren, um das volle Potenzial des Objekts ausschöpfen zu können.



Zu dem Bürogebäude in der 53 State Street in Boston, das gut 115.000 m² Fläche umfasst und unter dem Namen Exchange Place bekannt ist, gehört die historische Börse der Stadt, die 1891 fertiggestellt wurde, und ein 40-geschossiger moderner Büroturm aus Glas aus dem Jahr 1985. Die Allianz konnte sich eine Beteiligung von 49 % an der Immobilie sichern.



An der US-Westküste baute die Allianz ihre Präsenz durch eine Joint-Venture-Beteiligung an dem legendären Ferry Building in San Francisco aus. Dazu erwarb Allianz Real Estate für 132,6 Millionen Dollar 45 % der Anteile. 55 Prozent der Anteile werden von dem Joint- Venture-Partner Hudson Pacific Properties gehalten.



Auch auf der Finanzierungsseite baute die Allianz im Jahr 2018 ihre geografische Präsenz in den USA weiter aus. Zu den herausragenden Finanzierungsaktivitäten gehörten ein Kredit über 82 Millionen Dollar für das preisgekrönte Gebäude 200 Occidental im Herzen des Pioneer Squares in Seattle, 55,8 Millionen Dollar für das BDO Industrial Portfolio in Ogden, Utah, das vier erstklassige Industriegebäude aus den Jahren 2016 bis 2018 mit einer Gesamtfläche von mehr als 103.000 m² umfasst, sowie 85 Millionen Dollar für das Einkaufszentrum The Promenade in der Stadt Downey, ein im Jahr 2015 gebautes, 41.500 m² großes regionales Open-Air Shopping Center im Los Angeles County. Das Grundstück stand früher im Eigentum der NASA, die dort Schlüsselkomponenten der Saturn- und Apollo-Raummissionen baute.