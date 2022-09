Allianz RE kauft MultiBusinessHub Mittelrhein von Lang & Cie.

Allianz Real Estate hat für die Allianz Gruppe in Rahmen eines Forward-Deals den MultiBusinessHub Mittelrhein im rheinland-pfälzischen Polch erworben. Das Logistik-Großprojekt mit rund 67.000 m² wird von der Lang & Cie. Industrial AG realisiert. Diese hatte das Grundstück mit rund 108.000 m² zu Beginn des Jahres erworben und die geplanten Flächen bereits vor Baubeginn vollvermietet [wir berichteten].

Die hochmoderne Anlage, die zwischen den Ballungsräumen Köln und Bonn im Norden und dem Rhein und Main im Süden liegt, besteht aus sechs Lagerhallen mit einer Nettomietfläche von jeweils 10.000 m². Die Fertigstellung ist für das Jahr 2024 geplant. Bereits jetzt sind alle Flächen langfristig an die V+B Fliesen GmbH und die Elsen Logistik GmbH, einem etablierten Logistikdienstleister, vermietet.



Die Logistikimmobilie ist mit Photovoltaik-Paneelen auf den Dächern ausgestattet und strebt eine DGNB-Gold-Zertifizierung an. Nach Fertigstellung wird das Objekt in Einklang mit dem CRREM-Dekarbonisierungspfad sein und auch die EU-Taxonomie-Anforderungen erfüllen. Dies entspricht dem selbst auferlegen Ziel von Allianz Real Estate, die CO2-Emissionen im gesamten Portfolio bis 2025 um 25 % zu reduzieren und bis 2050 Netto-Null zu erreichen.



Der Logistiksektor bleibt für Allianz Real Estate aufgrund seiner starken Marktfaktoren, einschließlich der Zunahme des E-Commerce und der Neuausrichtung von Lieferketten, ein Anlageschwerpunkt. Das globale Logistikportfolio des Unternehmens ist auf 13,9 Milliarden Euro angewachsen, wovon 7,1 Milliarden Euro auf Europa entfallen.



Zu den Logistiktransaktionen im Jahr 2022 gehören ein Joint Venture mit VGP zur Entwicklung eines Portfolios erstklassiger Objekte in Deutschland, der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei [wir berichteten], der Erwerb eines erstklassigen Portfolios mit drei Objekten von DSV in den nordischen Ländern [wir berichteten], der Kauf einer neuen Anlage mit einer Fläche von 70.000 m² im schwedischen Norrköping für 85 Mio. Euro [wir berichteten] und eine siebenjährige Refinanzierungsvereinbarung mit ABN Amro für Intospace für ein Portfolio von sechs Objekten in den Niederlanden [wir berichteten].



„Dieses Off-Market-Geschäft bietet uns die hervorragende Gelegenheit, unser wachsendes Logistikportfolio um ein neues und erstklassiges Objekt im wachstumsstarken deutschen Markt zu erweitern. Logistik ist für uns aufgrund der Robustheit des Sektors und der attraktiven langfristigen Renditen nach wie vor ein sehr interessantes Thema, und wir sind besonders von den Nachhaltigkeitsmerkmalen dieser Anlage angetan.“, sagt Nicole Pötsch, Head of Investments & Strategic Development für Nord- und Zentraleuropa bei Allianz Real Estate.