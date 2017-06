Allianz kauft Berliner Bürokomplex von Patron Capital und Suprema für 175 Mio.

Allianz Real Estate kauft für mehrere Allianz Gesellschaften die als „EightFloors“ bekannte Büroentwicklung in der Franklinstraße in Berlin-Charlottenburg. Verkäufer ist Patron Capital Partners und ihr langjähriger lokaler Partner Suprema, die sich die Liegenschaft der ehemaligen TU im Teilmarkt City West in 2015 sicherten [wir berichteten]. Die Allianz konnte sich das Gebäude in einem Forward Deal für rund 175 Millionen Euro frühzeitig sichern. Das Closing ist nach der Fertigstellung der noch laufenden Revitalisierung im Jahr 2018 geplant.

Nach dem Erwerb der gänzlich leerstehenden Immobilie Franklinstraße 28–29/Salzufer 11–12 in 2015 begann Patron im Jahr 2016 mit der vollständigen Revitalisierung und Erweiterung, die...

[…]