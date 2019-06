Allianz investiert 342 Mio. Doller in New York

Die Allianz hat für 342 Millionen Dollar einen Anteil von 49 Prozent an einem Bürokomplex in dem neu erbauten Wolkenkratzer „30 Hudson Yards“ in New York erworben. Der Kauf erfolgte im Zuge einer Sale und Lease Back Vereinbarung als Teil eines Konsortiums mit dem New Yorker Immobilienunternehmen Related Companies sowie einem weiteren Investor, die beide die übrigen Anteile an dem Bürokomplex übernommen haben. „Wir freuen uns, diese Transaktion in unserem Kernmarkt New York bekannt geben zu können. Der Kauf belegt unsere Fokussierung auf Prime Assets und auf die Zusammenarbeit mit erstklassigenen Partnern wie Related, einem Marktführer für die Entwicklung und den Betrieb von nachhaltigen Immobilien. „30 Hudson Yards“ stellt insbesondere auf lange Sicht ein überaus attraktives Investment dar, dank der erstklassigen Vermietung und der außergewöhnlich hohen Standards bei Umweltschutz und Technik“, sagt Christoph Donner, CEO der Allianz Real Estate of America.

