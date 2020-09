Allianz finanziert Londoner Büroportfolio mit 440 Millionen Euro

Allianz Real Estate stellt 400 Millionen GBP (440 Millionen Euro) für ein Portfolio von fünf erstklassigen Büroimmobilien im Zentrum Londons zur Verfügung. Das Portfolio befindet sich vollständig im Besitz von Lazari Investments. Es handelt sich dabei um die langfristig ausgelegte Finanzierung und die für das Unternehmen bisher größte europäische Einzeltransaktion im Debt-Bereich.

