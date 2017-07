Allianz finanziert Dubliner Liffey Valley der BVK

Liffey Valley Shopping Centre

Allianz Real Estate hat im Auftrag verschiedener Allianz Gesellschaften die Finanzierung des Einkaufszentrums Liffey Valley in Dublin übernommen. Die langfristig angelegte Finanzierung in Höhe von über 290 Millionen Euro wurde für die Bayerische Versorgungskammer (BVK) über Universal-Investment bereitgestellt. Das Immobilienunternehmen Hines, das Liffey Valley sowie ein angrenzendes Bauareal Ende 2016 für rund 630 Mio. Euro an die BVK verkauft hatte [BVK kauft Shopping Mall in Dublin], wird weiterhin für das Asset und Development Management verantwortlich sein.

„In Irland haben sich der Allianz innerhalb kürzester Zeit attraktive Möglichkeiten zu Immobilieninvestments geboten“, sagte Roland Fuchs, European Head of Real Estate Finance bei Allianz Real Estate. „Mit der Finanzierung für Liffey Valley, unserem Direktinvestment in das Dundrum Shopping Center und den 150 Millionen Euro, die wir 2015 zur Finanzierung eines aus einem Wohn- und elf Bürogebäuden bestehenden Portfolios in Dublin bereitgestellt haben, ist Irland zu einem wichtigen Teil unseres Immobilienbestands geworden.“



Liffey Valley ist mit über 100 Shops, Restaurants, einem Multiplex-Kino und etwa 3.600 Parkplätzen eines der größten regionalen Einkaufszentren in Dublin. In den vergangenen Jahren wurde das Liffey Valley deutlich weiterentwickelt. So wurde unter anderem 2016 die Westerweiterung eröffnet - samt einem neuen Penneys Store („Primark“), sechs Restaurants, einer neuen Außenfassade und einem vollständig renovierten VUE-Kino, dem größten in Irland. Nach der Erweiterung umfasst Liffey Valley nun über 72.000 m² Fläche, inklusive eigengenutzter Einheiten von Marks & Spencer und Dunnes Stores und einer Besucherzahl von zehn Millionen Kunden jährlich.



Der Schwerpunkt des Kreditportfolios der Allianz Real Estate liegt mit knapp über 15 Milliarden Euro bei gewerblichen Immobilien derzeit auf Europa und den Vereinigten Staaten. Das europäische Kreditgeschäft besteht seit 2011 und hat im ersten Quartal 2017 die 5-Milliarden-Euro-Marke überschritten.