Allianz erwirbt zusammen mit Quest das Überseehaus in Hamburg

Die Allianz und Quest Investment Partners haben gemeinsam das in den 80er Jahren erbaute Büro- und Geschäftsgebäude Überseehaus am Baumwall 5-7 in Hamburg erworben. Die Multi-Tenant-Immobilie ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden und verfügt über rund 11.300 m² größtenteils vermietete Fläche. Die Flächen teilen sich in 88 Prozent Office, 6 Prozent Retail, 5 Prozent Storage und 1 Prozent Wohnen (1 Appartement) auf.

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Allianz Real Estate Germany Allianz Hamburg Quest Investment Partners

Ziel ist es, das neungeschossige Gebäude in prominenter Lage mit Blickbezügen zur Speicherstadt, Elbphilharmonie und zum Hamburger Hafen im Zuge eines Joint Ventures zu repositionieren. Quest wird dabei das aktive Asset- und Projektmanagement übernehmen. Zum Kaufpreis vereinbarten die beteiligten Parteien Stillschweigen. Allianz Real Estate erwarb das Gebäude im Auftrag von mehreren Versicherungsgesellschaften der Allianz.



„In den nächsten Jahren soll die Immobilie Stück für Stück modernisiert und repositioniert werden. Mit den effizienten Büroflächen in bester Elblage mit Blickbezügen auf die Elbphilharmonie und den Hafen wird das Objekt mittelfristig optimal am Hamburger Immobilienmarkt neu ausgerichtet werden können,“ sagt Jan Rouven Künzel, geschäftsführender Gesellschafter von Quest.



Die Allianz und Quest Investment Partners wurden bei der Transaktion exklusiv von Jebens Mensching LLP und Hansa Partner beraten.