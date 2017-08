Allianz erwirbt italienischen Immobilienfonds von Blackstone

Allianz Real Estate hat für mehrere deutsche Allianz Gesellschaften 100% des geschlossenen italienischen Immobilienfonds „Kensington“ erworben. Der Fonds wird von Kryalos Sgr verwaltet und wurde von Immobilienfonds verkauft, die von Blackstone Real Estate Partners Europe kontrolliert wurden. Allianz hat 100% des Fonds erworben. Damit beinhaltet das Allianz Portfolio nun zwei weitere erstklassige Büroimmobilien im Mailänder Porta-Nuova-Distrikt: „Gioia 26“ und „Porta Nuova 21“.

.

„Gioia 26“ liegt an der Via Melchiorre Gioia 26 und beherbergt die italienische Zentralen von General Electric, Gilead und Multi Corporation. Der Standort von “Porta Nuova 21” ist Bastioni di Porta Nuova 21 und beherbergt „Spaces“. Dieses neue, flexible Bürokonzept von der Regus Gruppe richtet sich an Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial, vor allem aus der Technologie- und Medienbranche.



“Mit Mailand als Gateway City und passenden Assets für die Mieter, bietet Kensington der Allianz Zugriff auf attraktive Immobilien, die stabile Renditen für unsere Kunden erzielen“, sagte Mauro Montagner, CEO von Allianz Real Estate Südeuropa. “Wir haben umfassende Erfahrung im Management von Immobilien für große, globale Unternehmen. Dabei wird der Schwerpunkt beim globalen Portfolio der Allianz immer mehr auf flexible Arbeitsumgebungen gelegt.“



Allianz wurde bei der Transaktion von Shearman & Sterling beraten. Der Verkäufer wurde von Vitale&Co Real Estate und von Molinari Associati beraten.